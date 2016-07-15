Опрос Есть ли у вас свой сайт и устраивает ли вас его состояние на данный момент? Да есть, состояние устраивает Да есть, состояние не устраивает Нет сайта, но хотелось бы сделать Для ведения бизнеса мне сайт не нужен Архив опросов