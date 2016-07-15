Невозможно быть одновременно профессионалом во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что пишут твои коллеги из журнала, который с 1998 года выстраивает коммуникационную площадку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
Вообще надо бы разобраться, какую роль носят ежегодные Послания Президента в системе управления страной. Общедекларативную или управленческую? Это что: план, прогноз, пожелания высшего руководства, его видение перспективы? Кто из системы управления воспринимает информацию как постановку задач? Судя по тому, кто и как слушал президента в зале - это было чисто декларативное действо, рассчитанное на общее воздействие на приглашенных уважаемых людей и на массы электората. подробнее ...
Наступает год Огненного Петуха по восточному календарю. Но для предпринимателей это будет год птицы Феникс! Феникс, как вы знаете, символ возрождения и величия во все времена! И на это 2 причины: долгожданное пришествие на наш бизнес-рынок «Программ усиления руководителя» от Игоря Давыдова – представителя так называемого элитного международного консалтинга! Его миссия - формирование нового поколения и нового мышления руководителей. Другой породы, осмелюсь сказать. И вторая причина, очевидная, - пора уже возрождаться, господа руководители, довольно жаловаться! подробнее ...
Тренинг Елены Богушевич «Нематериальная мотивация. Как зажечь искру энтузиазма в сотрудниках» в кризисные времена получил особый спрос. Это связано с тем, что бонусные возможности компаний снижаются, но при этом возрастает необходимость в активной, самоотверженной работе сотрудников без дополнительных «морковок» и «пряников». Вы ушли с него, потрясенные знаниями о том, как управлять мотивацией персонала, не используя при этом деньги. Вы получили целый арсенал идей, который реализуете в своих компаниях, заражая огоньком энтузиазма, вовлеченности и лояльности своих сотрудников. Ваши отзывы и ваши успехи вдохновляют меня на то, чтобы продолжать в 2017 году радовать вас новыми тренингами и улыбками от их внедрения в вашу жизнь! подробнее ...
О работе налоговой службы по неформальной занятости рассказывает заместитель руководителя Управления ФНС России по Приморскому краю, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Надежда Владимировна ЯН подробнее ...
Новая редакция ст. 2 Закона № 54-ФЗ (в ред. Закона №290-ФЗ) позволила организациям и предпринимателям с учетом специфики деятельности или особенностей местонахождения производить расчеты без применения ККТ не только при осуществлении определенных видов работ, но и при оказании некоторых услуг. С 15.07.2016, в частности, к ним относятся: ремонт и окраска обуви; изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов; сдача предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности. подробнее ...
Подходит к концу очередной финансовый год, и в связи с этим хочу напомнить нашим уважаемым читателям, руководителям и главным бухгалтерам о необходимости подтвердить годовую бухгалтерскую отчетность, застраховать свой бизнес от неожиданностей, сократить налоговые и административные риски. Кроме того, появилось новое требование о публикации результатов аудита. подробнее ...
Кризис заставляет россиян внимательнее вглядываться в новые возможности. Кто-то инвестирует в валюту, кто-то мечтает сменить гражданство. А мы советуем инвестировать в себя - в свое здоровье и образование. Эту тему мы решили обсудить с Галиной Петровной Ктоян, директором ООО «ТЗЛК» подробнее ...
В Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) прошел специальный региональный семинар по вопросам защиты бренда и символики Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) в режиме видеоконференции с таможенными органами Дальневосточного региона. подробнее ...
Приморские производители пищевой промышленности и представители приоритетных направлений экспорта Приморского края вместе рушат границы и расширяют горизонты выхода на южно-корейский рынок подробнее ...
В кризис многие предприятия перестают приносить прибыль. Наоборот, они становятся источником убытков и головной боли для своих владельцев. Такие предприятия - высокорисковый актив. Особенно на фоне положительной судебной практики привлечения собственников и руководителей к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, а также к административной и уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства. подробнее ...
Согласно действующему законодательству недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. Данный процесс является затратным, длительным, а также требующим предоставления внушительного пакета документов в регистрирующий орган. Тем не менее именно зарегистрированная надлежащим образом недвижимость может быть беспрепятственно и в полном объеме использована своим собственником посредством заключения различных сделок, будь то продажа, мена, дарение, а также передана по наследству. подробнее ...
18 ноября 2016 года прошло внеочередное Собрание представителей нотариальных палат субъектов РФ, на котором руководители нотариальных палат регионов приняли ряд важных для нотариального сообщества решений. Приморский край представила на собрании вице-президент нотариальной палаты Наталья Егорова подробнее ...
Уголовная ответственность, пожалуй, самый строгий вид юридической ответственности, которая может выражаться не только в лишении свободы и многомиллионных штрафах, но и в «цепном» привлечении к гражданской ответственности путем параллельного рассмотрения в рамках уголовного дела гражданского иска потерпевшей стороны. подробнее ...
На сегодняшний день почти уже никого не надо убеждать в необходимости создания надежной защиты своего дома, бизнеса и имущества. Рынок предложений достаточно разнообразен и насыщен. И самой серьезной проблемой становится проблема выбора. В данной статье мы хотим рассказать ещё раз о пультовой охране, так как она объединяет в себе почти все виды существующей защиты: самые современные технические средства, установленные на объекте, системы передачи извещений и физическую охрану в лице группы быстрого реагирования. подробнее ...
В преддверии наступающего Нового года считаем нелишним еще раз поговорить о том, что поможет ответственному руководителю провести новогодние праздники наиболее спокойно и расслаблено. Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) - это та инженерная система, от которой зависит как ваша безопасность, так и безопасность вашего бизнеса. подробнее ...
Страховщики смогут самостоятельно определять подход к установлению коэффициентов, характеризующих водителей с учетом манеры их вождения: «наличие неоднократных административных или уголовных наказаний за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный сигнал светофора, превышение максимальной допустимой скорости более чем на 40 км/ч, пересечение двойной разделительной полосы неоднократно в течение года, предшествующего дате заключения договора обязательного страхования на новый год». подробнее ...
До декабря 2016 года строители Приморского края должны были определиться, членами какой региональной СРО они являются, и письменно уведомить СРО о своем членстве. Те, кто этого не сделает до 1 июля 2017 года, будут исключены из СРО согласно ФЗ №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Внесенный взнос в компенсационный фонд будет возвращен только после 1 июля 2021 года при условии, что строительная компания не вступит в иную саморегулируемую организацию. Для повторного вступления в региональную саморегулируемую организацию строительным компаниям необходимо будет заново оплатить компенсационные фонды в полном объеме. подробнее ...
В преддверии Нового года каждый человек анализирует, все ли сложилось так, как он планировал или загадал под бой курантов, и если желание иметь свой дом у вас еще не осуществилось, то мы рады вас приветствовать в коттеджном поселке «Анютинские дачи». В начале года, в предыдущих номерах журнала, мы вам подробно рассказывали о нашем коттеджном поселке, о наших проектах и особенностях строительства. В этом номере мы с вами поговорим о том, какие произошли изменения в нашем коттеджном поселке за уходящий год. подробнее ...
Любой экономический кризис заставляет участников рынка переходить к активным действиям, развитию, инновациям. Появившись на рынке недвижимости в начале 2015 года, агентство недвижимости «Метры» делало осторожные, но уверенные шаги. Во многом благодаря многолетнему опыту и внушительной клиентской базе большинства сотрудников год кризиса прошел на позитивной волне. Невзирая на кризис, первый год компания провела достойно, зарекомендовав себя надежным партнером и помощником в сфере недвижимости. подробнее ...
На практике, чтобы обывателю было понятно: подшипник премиум-класса на газораспределительном механизме отработает гарантировано 100 000 км с ценой 3000 руб., подшипники второго уровня гарантировано отработают 80 000 км, и их цена 1600-1700 руб. подробнее ...
В марте 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне А+(II) «Очень высокий уровень надежности», прогноз - стабильный. Во Владивостоке компания работает с 2011 года и в 2015 году уверенно заняла 3-е место среди страховщиков грузов Приморского края. подробнее ...
Люди, живущие на земле, в процессе своей жизнедеятельности контактируют с огромным количеством вирусов, бактерий, грибов, простейших, личинок глистов, грязной водой и воздухом. Среди нас есть остро реагирующие на перепады атмосферного давления (метеоневроз). Кроме того в процессе общения мы обмениваемся массой негативной энергии друг от друга. КФС (корректор функционального состояния) решает на информационном уровне множество проблем. В медицине разработано порядка 200 форм растений (со времен Парацельса), на базе которых изготавливают все фармпрепараты. Вот эти все формы и записаны на КФС. подробнее ...
Многие женщины сталкиваются с такой проблемой, как жировое уплотнение в районе седьмого шейного позвонка, в простонародье - «вдовий горбик», «холка». На самом деле - это легко устранимая проблема в руках профессионала. Мы готовы помочь вам вновь вернуть изящность вашей шее. В лечении данной проблемы мы используем ОЗОНОТЕРАПИЮ, продолжительность курса определяется специалистом, в среднем это 3-5 процедур, стоимость одной процедуры от 600 рублей. Это эффективное, быстрое и недорогое лечение, которое решает проблему раз и навсегда.
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Международная академия программы ООН «Глобальный договор» проводит Всемирный конкурс детских талантов. Это единственный в мире конкурс, где нет проигравших, потому что главным принципом является олимпийский принцип «главное не победа, а участие». Этот демократический конкурс открыт для всех детей, которые хотят попробовать показать себя на сцене перед публикой в любом виде творчества: пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, чтение стихов, рисование, иностранные языки, компьютерные игры... подробнее ...
Наше тело создано для движения, ему необходимы физические нагрузки. Современный мир зачастую приковывает человека к стулу на рабочем месте или ограничивает его слишком малыми физическими нагрузками. Отсюда и масса больных людей, чьи организмы работают в замедленных режимах, иммунитет ослаблен, обмен веществ сводится к накоплению жира и шлаков… Эта проблема сегодня касается и детей, проводящих много времени на учебе и опять дома - за компьютером. подробнее ...
Думаю, многим нравится периодически радовать себя новыми, интересными покупками. Поэтому мы отправляемся на шопинг. Но частенько с нами случается такое: придем в магазин, купим новую вещь, а дома уже жалеем, потому что эта вещь - не совсем то, что мы искали. Вот и оседает она в нашем гардеробе невостребованной. Как жаль, что мы не всегда знаем о своих правах. Возможно, не все в курсе, что возвращению в торговую точку подлежит не только бракованный, но и просто не понравившийся вам товар. А как вернуть его в магазин в течение 14 дней, должен знать каждый покупатель, как и то, что имеет на это полное право. подробнее ...
Идея создания этнокомплекса возникла более 8 лет назад. Сейчас кажется, что она существовала всегда, потому что мы казаки. В России казачество стало возрождаться еще при СССР. Более 20 лет активно образовываются станицы, они объединяются в отделы, те, в свою очередь, - в войско. Это все документально оформляется, есть уставы и всевозможные списки. Это все бумага, от нее никуда не денешься. Наша задача была показать, что помимо бумаги есть еще какая-то жизнь у казаков, что они существуют и хранят традиции своих предков. Все, кто говорит, что казаков уже нет, или скептически обрисовывает образ казака, пользуясь сложившимися стереотипами, как беспробудного пьяницы и лодыря, может приехать к нам в Казачий стан и посмотреть, над чем мы работаем. подробнее ...
Эта информация не для тех, кто доволен собственной жизнью и легко справляется с любыми проблемами. Хочу поделиться: я нашел для себя хорошее руководство, которое помогает мне принимать корректные решения в жизни. Пользуюсь им уже три года и наконец готов рассказать об этом друзьям, здесь, в Клубе Директоров. подробнее ...
В 1910 году Владивосток отмечал 50-летний юбилей своего существования. В память об этом событии харбинский купец и благотворитель Илья Федорович Чистяков вместе со своей супругой Ираидой решили подарить Владивостокскому собору колокол. По поручению Чистякова соборный староста купец Василий Анисимович Жариков поехал в Москву и на заводе Оловянникова заказал колокол для Кафедрального собора, вес которого составил 311 пудов 20 фунтов (почти 5 тонн). подробнее ...
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